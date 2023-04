Meta laporkan peningkatan pendapatan dan penurunan laba bersih

San Francisco (ANTARA) - Perusahaan raksasa media sosial Amerika Serikat (AS) Meta Platforms, Inc., Rabu (26/4), melaporkan hasil keuangan untuk kuartal pertama tahun 2023 dengan total pendapatan kuartalan sebesar 28,6 miliar dolar AS atau meningkat 3 persen secara tahunan.Laba bersih kuartalan perusahaan itu turun 24 persen menjadi 5,7 miliar dolar AS. Laba per saham terdilusi untuk kuartal tersebut turun menjadi 2,20 dolar AS dari 2,72 dolar AS pada periode yang sama tahun 2022.Meta merupakan perusahaan induk dari Facebook, Instagram, dan WhatsApp yang berbasis di Menlo Park, California.Pengguna aktif bulanan meningkat 2 persen (yoy) menjadi 2,99 miliar per 31 Maret 2023; sementara pengguna aktif harian rata-rata mencapai 2,04 miliar yang menunjukkan sebuah peningkatan sebesar 4 persen.Kas, setara kas, dan surat-surat berharga perusahaan itu mencapai 37,44 miliar dolar AS.Menurut Meta, pada 2022, perusahaan tersebut memulai beberapa langkah untuk mengejar efisiensi yang lebih besar dan menyelaraskan kembali prioritas bisnis dan strategisnya.Per 31 Maret 2023, perusahaan itu secara substansial menyelesaikan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan tahun 2022 sambil terus menilai konsolidasi fasilitas dan inisiatif restrukturisasi pusat data.Masih di periode serupa, perusahaan itu mengumumkan tiga putaran PHK untuk mengurangi ukuran perusahaan sekitar 10.000 karyawan di seluruh segmen Family of Apps (FoA) dan Reality Labs (RL).Sehubungan dengan PHK tersebut, Meta diperkirakan menanggung total pesangon sebelum pajak dan biaya personel terkait sekitar 1 miliar dolar AS."Kami memiliki kuartal yang baik dan komunitas kami akan terus tumbuh. Pekerjaan AI kami mendorong hasil yang baik di seluruh aplikasi dan bisnis kami," kata pendiri sekaligus CEO Meta Mark Zuckerberg.Meta memperkirakan total pendapatan pada kuartal kedua tahun 2023 berada di kisaran 29,5-32 miliar dolar AS, dengan total pengeluaran 2023 berada di kisaran 86-90 miliar dolar AS.

Pewarta: Xinhua

Editor: Fransiska Ninditya

COPYRIGHT © ANTARA 2023