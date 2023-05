Perdagangan luar negeri produk pertanian China naik 11 persen Q1 2023

Beijing (ANTARA) - Impor dan ekspor produk pertanian China naik 11,5 persen secara tahunan (year on year/yoy) selama kuartal pertama (Q1) tahun ini, berdasarkan data resmi.Perdagangan luar produk hasil pertanian China mencapai 83,38 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp14.751) dalam tiga bulan pertama 2023, menurut Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan China.Impor produk pertanian China melonjak 13,2 persen (yoy) menjadi 59,88 miliar dolar AS selama periode tersebut, sementara ekspor produk pertaniannya mencapai 23,5 miliar dolar AS, naik 7,4 persen dari periode yang sama tahun 2022.Defisit perdagangan untuk produk pertanian China naik 17,2 persen (yoy) menjadi 36,38 miliar dolar AS pada periode yang sama, demikian ungkap data tersebut.

