Objek wisata Beijing dipadati wisatawan liburan May Day

Para penumpang antre memasuki kereta api di Stasiun Bagao, Beijing, Senin (1/5/2023), menuju beberapa objek wisata di kawasan Istana Musim Panas (Summer Palace). Pemerintah China menetapkan libur Hari Buruh Internasional selama tiga hari pada 1-3 Mei 2023. ANTARA/M. Irfan Ilmie

Beijing (ANTARA) - Sejumlah objek wisata di Kota Beijing, China, dipadati para wisatawan pada hari pertama libur Hari Buruh Internasional atau May Day, Senin.Sejak pagi pukul 08.00 waktu setempat (07.00 WIB) Stasiun Bagao, stasiun kereta metro line 10 di wilayah barat laut ibu kota China itu, antrian sudah mengular oleh para penumpang yang hendak menuju Istana Musim Panas dan Taman Botani.Pintu-pintu masuk di Istana Musim Panas yang dibangun oleh Raja Qinlong pada tahun 1749 Masehi dari Dinasti Jin dijejali para wisatawan sejak pagi hari.Antrean kendaraan roda empat dan bus wisatawan juga terlihat memanjang sejak dari persimpangan Xiyuan yang berjarak sekitar 3,5 kilometer menuju pintu utama Istana Musim Panas.Dermaga Danau Kunming juga didatangi gelombang wisatawan yang berjalan kaki dari Stasiun Pintu Barat Istana Musim Panas.Mereka yang malas berjalan kaki 1,3 kilometer memilih menumpang perahu menuju dermaga pintu utama Istana Musim Panas untuk melihat benda-benda peninggalan bersejarah yang telah berusia ribuan tahun.Pemerintah Kota Beijing mengerahkan banyak tenaga sukarelawan untuk membantu mengatur ribuan wisatawan yang datang secara bergelombang itu.Pemerintah China menetapkan hari libur May Day selama tiga hari pada 1-3 Mei 2023.Otoritas Ibu Kota merekomendasikan 16 jalur wisata menuju situs bersejarah, taman keluarga kerajaan, museum, dan objek wisata Olimpiade Musim Panas 2008 dan Olimpiade Musim Dingin 2022.Istana Musim Panas bersama sejumlah objek wisata mendunia lainnya di Beijing, yakni Tembok Besar, Kota Terlarang, Lapangan Tiananmen, dan Stadion Nasional tercakup dalam 16 rute wisata tersebut.Lebih dari 300 permainan dan 1.170 atraksi seni digelar selama libur tiga hari May Day di Ibu Kota.Objek-objek wisata di Beijing dipastikan meraup pendapatan dalam jumlah sangat besar pada May Day tahun ini setelah paceklik tiga tahun dilanda pandemi COVID-19.

