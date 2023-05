Hubungan ekonomi China dan negara CEEC berkembang pesat

Beijing (ANTARA) - Hubungan perdagangan dan ekonomi antara China dengan Eropa Tengah dan Timur telah berkembang pesat selama satu dekade terakhir, seperti dikatakan seorang pejabat perdagangan senior pada Jumat (5/5).Sejauh ini, investasi dua arah antara China dan Negara-Negara Eropa Tengah dan Timur (Central and Eastern European Countries/CEEC) telah mencapai hampir 20 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp14.632), kata Wakil Menteri Perdagangan China Li Fei dalam sebuah konferensi pers."Investasi langsung China di CEEC naik 148 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal pertama (Q1) tahun ini," kata Li."Perusahaan-perusahaan China tertarik untuk berinvestasi di kawasan ini di berbagai bidang seperti suku cadang mobil, peralatan rumah tangga, obat-obatan, logistik, energi dan mineral," imbuh Li.Pameran China-CEEC ketiga & Pameran Barang Konsumen International akan digelar di Ningbo, Provinsi Zhejiang, China timur, pada 16-20 Mei.

Pewarta: Xinhua

Editor: Hanni Sofia

COPYRIGHT © ANTARA 2023