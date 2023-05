Investasi perkeretaapian China naik 6,3 persen

Beijing (ANTARA) - Investasi aset tetap di sektor perkeretaapian China naik 6,3 persen secara tahunan (year on year/yoy) dalam empat bulan pertama di tahun 2023, menurut data China State Railway Group Co., Ltd.Sektor perkeretaapian China mencatatkan total investasi 167,4 miliar yuan (1 yuan = Rp2.130) atau sekitar 24,2 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp14.757) dalam empat bulan pertama tahun ini.Data itu juga menyebutkan bahwa capaian itu mendorong percepatan pembangunan sistem infrastruktur perkeretaapian modern di negara itu.Perusahaan itu mengatakan fokus utamanya adalah pada barang-barang yang berhubungan dengan perkeretaapian di 102 proyek utama negara yang diperkenalkan untuk periode Rencana Lima Tahun ke-14 (2021-2025).China State Railway Group menjelaskan, secara khusus, peletakan jalur atauuntuk jalur kereta yang menghubungkan Bandar Udara (Bandara) Internasional Tianjin dengan Bandara Internasional Daxing Beijing telah selesai.Data sebelumnya menunjukkan pendapatan perusahaan itu melonjak 18,2 persen (yoy) selama kuartal pertama (Q1) 2023 menjadi 271,9 miliar yuan.

Pewarta: Xinhua

Editor: Imam Budilaksono

COPYRIGHT © ANTARA 2023