Beijing (ANTARA) - Penjualan retail barang-barang konsumsi China, sebuah indikator utama kekuatan konsumsi negara itu, melonjak 18,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada April 2023, menurut data dari Biro Statistik Nasional (National Bureau of Statistics/NBS) China pada Selasa (16/5).Pada periode Januari-April, penjualan retail barang-barang konsumen China meningkat 8,5 persen (yoy), menurut NBS.Total penjualan retail di negara itu mencapai 14,98 triliun yuan (1 yuan = Rp2.127) atau sekitar 2,16 triliun dolar AS (1 dolar AS = Rp14.812) dalam empat bulan pertama 2023.

Penerjemah: Xinhua

Editor: Maria Rosari Dwi Putri

COPYRIGHT © ANTARA 2023