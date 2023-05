Kerja sama China-Asia Tengah dalam angka

Xi'an (ANTARA) - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) China-Asia Tengah akan diselenggarakan pada 18 hingga 19 Mei di kota bersejarah Xi'an di China.KTT China-Asia Tengah tersebut dinilai merupakan pencapaian penting dalam sejarah hubungan antara China dan negara-negara Asia Tengah.Selama bertahun-tahun, negara-negara tersebut telah mengembangkan hubungan dengan prinsip saling menghormati, persahabatan antartetangga yang baik, solidaritas di masa-masa sulit, dan kerja sama yang saling menguntungkan, serta membuahkan hasil kerja sama yang menguntungkan.Berikut ini adalah beberapa angka penting yang menggambarkan kerja sama dan pertukaran antara China dan negara-negara Asia Tengah di berbagai bidang.-- 5 negara Asia TengahPada 2013, China mengusulkan Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra (Belt and Road Initiative/BRI) untuk menciptakan pendorong baru bagi pembangunan global. Lima negara Asia Tengah seluruhnya menandatangani dokumen di bawah kerangka BRI.-- 70 miliar dolarChina telah menjadi mitra dagang terbesar atau utama bagi negara-negara Asia Tengah selama bertahun-tahun. Pada 2022, volume perdagangan antara China dan negara-negara Asia Tengah mencatat rekor sebesar lebih dari 70 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp14.810).Produk-produk pertanian berkualitas dari Asia Tengah, seperti gandum, kedelai, buah-buahan, buah-buahan kering, daging sapi, dan daging domba, telah diekspor ke China, menjadikan perdagangan di antara kedua pihak lebih seimbang dan sehat.-- 80 persenHingga akhir 2022, lebih dari 65.000 kereta barang China-Eropa telah mengangkut lebih dari 6 juta TEU (twenty-foot equivalent unit) kargo senilai 300 miliar dolar.Hampir 80 persen dari total perjalanan melewati Asia Tengah.-- 57,1 juta dosisPada awal 2020, epidemi COVID-19 melanda China. Negara-negara Asia Tengah memberikan bantuan ketika China mengalami krisis pasokan material antiepidemi.Ketika COVID-19 melanda Asia Tengah, China memberikan 57,1 juta dosis vaksin untuk membantu kelima negara memerangi virus tersebut.-- 62 pasangTerdapat 62 pasang provinsi, wilayah, dan kota kembar antara China dan Asia Tengah.Pada 2022, China mengusulkan penyelenggaraan forum persahabatan antarmasyarakat China-Asia Tengah dan berjanji untuk menambah jumlah kota kembar dengan lima negara tersebut menjadi 100 pasang dalam waktu lima hingga 10 tahun.-- 13 Institut KonfusiusSejak 2004, China telah mendirikan 13 Institut Konfusius dan 24 Ruang Kelas Konfusius di Asia Tengah, dengan lebih dari 18.000 siswa kini belajar di institusi-institusi pembelajaran ini.-- 29.885 siswaSejak tahun 2010 hingga 2018, jumlah pelajar Asia Tengah yang mengenyam pendidikan di China meningkat dari 11.930 menjadi 29.885, dengan rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan 12,33 persen.China menjadi salah satu negara tujuan dan pilihan utama bagi para pelajar di negara-negara Asia Tengah untuk melanjutkan studi di luar negeri. Jumlah pelajar Asia Tengah yang belajar di China meningkat pesat pascapandemi COVID-19.

Pewarta: Xinhua

Editor: M Razi Rahman

COPYRIGHT © ANTARA 2023