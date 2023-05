Rumah Turki di New York diserang

New York (ANTARA) - Gedung pencakar langit Rumah Turki di New York yang menaungi misi diplomatik Turki diserang pada Senin pagi (22/5) waktu setempat.Pelaku penyerangan merusak jendela gedung pada pukul 03.14 waktu setempat, menurut Konsul Jenderal Turki di New York Reyhan Ozgur kepada kantor berita Anadolu.Ozgur mengungkapkan bahwa tidak ada korban luka, namun 12 jendela dan pintu-pintu dari gedung itu hancur.Menurut dia, pelaku yang belum teridentifikasi itu meninggalkan sebuah linggis kecil di lokasi kejadian.Gedung tersebut lantas ditutup oleh Departemen Kepolisian New York dan telah dilakukan investigasi untuk kasus serangan itu.Peristiwa tersebut tidak berdampak pada pemungutan suara pemilihan umum presiden Turki yang sedang berlangsung di Rumah Turki di New York, kata Ozgur.Sumber: Anadolu

