China sasar kerja sama bisnis lebih erat dengan Rusia

Shanghai (ANTARA) - Wakil Perdana Menteri China He Lifeng menghadiri forum bisnis China-Rusia di Shanghai, Selasa (23/5), dan menyampaikan harapan untuk kerja sama yang lebih erat di antara komunitas bisnis China dan Rusia.He, yang juga anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC), mengatakan bahwa di bawah panduan strategis dari kedua kepala negara, kerja sama China-Rusia di berbagai bidang mempertahankan momentum pembangunan yang kuat dan berkontribusi signifikan bagi dunia.China siap bekerja sama dengan Rusia untuk mengimplementasikan konsensus yang dicapai oleh kedua kepala negara, mendorong perdagangan bilateral, mempererat kerja sama investasi, meningkatkan konektivitas dan kerja sama industri, serta memperkuat kerja sama pertanian, lanjut He.Dia mengatakan bahwa China akan dengan teguh memajukan modernisasinya, berjuang demi mencapai pembangunan berkualitas tinggi, serta memperluas keterbukaan di tingkat tinggi, yang menyediakan peluang pembangunan baru bagi negara-negara lain, termasuk Rusia.Diharapkan bahwa komunitas-komunitas bisnis China dan Rusia akan melakukan pertukaran mendalam dan berupaya bersama untuk mengawali babak baru dalam kerja sama praktis China-Rusia, imbuhnya.Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin turut menghadiri dan menyampaikan pidatonya di forum tersebut. He juga bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Rusia Dmitry Chernyshenko sebelum upacara pembukaan forum.

