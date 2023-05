MTR Corp: Perjalanan kereta lintas perbatasan pulih ke angka 70 persen

Hong Kong (ANTARA) - MTR Corporation dari Hong Kong pada Rabu (24/5) mengumumkan aktivitas layanan kereta lintas perbatasan telah pulih ke angka 70 persen dari level prapandemi.Perusahaan itu juga menyebutkan bahwa aktivitas layanan kereta lokal juga kembali ke level sekitar 90 persen dari level prapandemi COVID-19.Chairman MTR Corporation Rex Auyeung mengatakan dalam rapat umum tahunan MTR Corporation 2023 bahwa arus penumpang bulanan MTR terus meningkat. Dia juga meyakini bahwa bisnis kereta akan mencatat pertumbuhan yang baik seiring pulihnya ekonomi.Auyeung mengatakan bahwa pengoperasian, pemeliharaan, dan pembaruan aset kereta yang sudah ada membutuhkan dana yang sangat besar, dan lebih dari 10 miliar dolar Hong Kong (1 dolar Hong Kong = Rp1.902) atau 1,28 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp14.905).Menurut dia, dana itu digunakan setiap tahunnya untuk pemeliharaan dan pembaruan aset kereta yang dimiliki saat ini.Selain itu, Auyeung menambahkan bahwa dana sebesar lebih dari 100 miliar dolar Hong Kong atau sekitar 12,8 miliar dolar AS akan digunakan di masa mendatang untuk memperluas jaringan kereta lokal.CEO MTR Corporation Jacob Kam mengatakan pembukaan kembali stasiun Lo Wu dan Lok Ma Chau dari East Rail Line dan Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong Express Rail Link secara bertahap. Hal itu menurut Jacob telah memulihkan transportasi darat lintas perbatasan dan bermanfaat untuk pembangunan berkelanjutan dari ekonomi Hong Kong.

