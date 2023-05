Cadangan devisa India turun jadi 593,48 miliar dolar AS pada Mei 2023

Cadangan devisa India turun ke angka 593,48 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp14.952) pada pekan yang berakhir pada 19 Mei setelah tiga pekan berturut-turut mengalami kenaikan.

New Delhi (ANTARA) - Menurut data yang dirilis Bank Sentral India menyebutkan bahwa cadangan devisa negara itu turun 6,05 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp14.952) pada pekan yang berakhir pada 19 Mei 2023, ke angka 593,48 miliar dolar AS.Situasi ini terjadi setelah cadangan devisa negara itu mengalami kenaikan selama tiga pekan berturut-turut.Bank Sentral India juga mengatakan pada pekan sebelumnya yang berakhir pada 12 Mei, cadangan devisa negara itu naik 3,55 miliar dolar AS ke level 599,53 miliar dolar AS.Sebelumnya pada pekan ini, Menteri Perdagangan dan Perindustrian India Piyush Goyal mengatakan bahwa India berada di posisi yang "nyaman" untuk lima hingga enam tahun ke depan dalam hal cadangan devisa."Dalam skenario terburuk, dengan kesulitan apa pun yang mungkin dialami siapa pun, India akan tetap nyaman untuk lima atau enam tahun ke depan, mengingat cadangan devisa kita saat ini akan cukup untuk memenuhi kebutuhan devisa kita," kata Piyush Goyal dikutip dari pernyataannya dalam sebuah acara yang diadakan oleh Konfederasi Industri India.

Pewarta: Xinhua

Editor: Imam Budilaksono

COPYRIGHT © ANTARA 2023