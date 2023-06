Ekspor fotovoltaik China tumbuh stabil dalam empat bulan pertama 2023

Beijing (ANTARA) - China mencatat pertumbuhan kuat untuk nilai ekspor produk fotovoltaik dalam empat bulan pertama 2023, sebagaimana data baru yang dilaporkan.Ekspor produk fotovoltaik naik 18,9 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 19,35 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp14.927), menurut Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China.Dari Maret hingga April 2023, industri fotovoltaik China mencatatkan tingkat operasi yang tinggi, kata kementerian itu.Pada periode Maret-April, output silikon polikristalin meningkat 72,1 persen (yoy), sedangkan wafer silikon naik 79,8 persen, menurut pihak kementerian.

Pewarta: Xinhua

Editor: Hanni Sofia

COPYRIGHT © ANTARA 2023