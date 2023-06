Beijing (ANTARA) - Transformers: Rise of the Beasts, sekuel terbaru dari waralaba film Transformers, masih memuncaki tangga box office harian China di hari ketiga penayangannya, Minggu (11/6), demikian menurut data China Movie Data Information Network.Waralaba film laga fiksi ilmiah itu membukukan pendapatan sekitar 81,71 juta yuan pada Minggu.Sementara itu, film animasi Amerika Spider-Man: Across the Spider-Verse menempati posisi kedua dengan meraup 21,12 juta yuan.Fast X, sekuel terbaru dari waralaba film laga Fast and Furious, menempati peringkat ketiga di tangga box office dengan penghasilan harian sekitar 8,57 juta yuan.

