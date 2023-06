"Box office" musim panas China lampaui 1 miliar yuan setelah pandemi

Beijing (ANTARA) - Nilai pendapatan box office musim panas China, mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2023, melampaui 1 miliar yuan sehingga mencapai tonggak pencapaian tersebut dengan rentang waktu tercepat sejak awal pandemi COVID-19.Hingga Selasa pagi (13/6) waktu setempat, total pendapatan box office musim panas China mencapai 1,11 miliar yuan. Hal itu menandai peningkatan pendapatan yang signifikan dibandingkan dengan periode serupa pada tahun sebelumnya sejak 2020, demikian menurut platform data film Maoyan.Lonjakan pertumbuhan box office itu mencerminkan pemulihan bertahap industri film China dari dampak pandemi. Sejumlah pengamat industri memperkirakan musim pemutaran film musim panas yang sukses, sehingga menjadi pertama kalinya sejak China melonggarkan kebijakan COVID-19 pada awal 2023.Saat ini, dua posisi teratas di tangga box office musim panas China diduduki oleh dua film Amerika Serikat, yaitu "Transformers: Rise of the Beasts" dan "Spider-Man: Across the Spider-Verse", dengan masing-masing membukukan pendapatan senilai 303 juta yuan dan 250 juta yuan hingga kini.Namun, banyak film besar China dijadwalkan akan tayang di layar lebar nanti pada Juni, termasuk film thriller kriminal "Lost in the Stars" dan film drama romantis "Love Never Ends".Pada Juli, kedua film itu akan diiringi oleh "Creation of The Gods I: Kingdom of Storms", film live-action pertama dari trilogi epik fantasi yang sangat dinantikan dan film animasi "Chang'an San Wan Li".Musim pemutaran film musim panas China akan makin semarak dengan debut lebih dari 80 film baru, menurut jadwal pemutaran film yang diperbarui pada Selasa.Dari film bergenre komedi hingga suspense, film art-house hingga animasi, beragam pilihan film tersebut siap berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan box office musim panas China yang berkelanjutan.Direktur Institut Film, Televisi, dan Teater Universitas Peking, Chen Xuguang, menyuarakan optimisme terkait potensi kesuksesan box office China pada musim panas kali ini."Dengan serangkaian perilisan film baru yang telah dijadwalkan, kami berharap akan ada kinerja yang kuat pada box office musim panas China," ujarnya.

