Sekitar 1.500 peserta hadiri Forum Davos Musim Panas, fokus wirausaha

Tianjin (ANTARA) - Lebih dari 1.500 perwakilan akan menghadiri Pertemuan Tahunan New Champions ke-14 yang juga dikenal sebagai Forum Davos Musim Panas yang akan digelar di Kota Tianjin, China utara, pada 27-29 Juni.Mengusung tema "Entrepreneurship: The Driving Force of the Global Economy" (Kewirausahaan: Kekuatan Pendorong Ekonomi Global), Forum Davos Musim Panas tahun ini diikuti lebih dari 1.500 peserta dari dunia politik, bisnis, akademisi, organisasi sosial, dan organisasi internasional, kata pihak penyelenggara dalam konferensi pers pada Kamis (15/6).Enam topik besar akan disertakan dalam ajang ini, yaitu memulai kembali pertumbuhan, China dalam konteks global, transisi energi dan pasokan material, konservasi alam dan iklim, kecenderungan konsumsi era pascapandemi, dan pengerahan inovasi.Selain itu, 150 kegiatan, termasuk dialog pengusaha, subforum, serta pertukaran ekonomi dan perdagangan, akan digelar dalam acara yang akan berlangsung selama tiga hari itu.Ini akan menjadi platform komunikasi untuk kemungkinan kerja sama antara pemerintah kota dan perusahaan-perusahaan multinasional, kata penyelenggara.

Pewarta: Xinhua

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © ANTARA 2023