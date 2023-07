Forum kerja sama China, Jepang, dan Korsel dibuka di Qingdao, China

Qingdao (ANTARA) - Forum Internasional untuk Kerja Sama Trilateral 2023, yang melibatkan China, Jepang, dan Korea Selatan (Korsel), dibuka pada Senin (3/7) di Kota Qingdao, Provinsi Shandong, China timur dan menyoroti kerja sama dan pertukaran masa depan di antara ketiga negara.Mengusung tema "Revitalisasi Kerja Sama Trilateral di Era Pasca-COVID-19: Komunikasi, Konektivitas, dan Komunitas" (Revitalizing Trilateral Cooperation in the Post-COVID Era: Communication, Connectivity, and Community), forum tahun ini digelar secara luring (offline) untuk pertama kalinya sejak 2020 akibat dampak COVID-19, kata pihak penyelenggara.Kerja sama di antara ketiga negara tersebut sangat penting bagi perdamaian dan stabilitas Asia Timur Laut serta sangat penting bagi pembangunan Asia maupun dunia pada umumnya, kata Ou Boqian, Sekretaris Jenderal Sekretariat Kerja Sama Trilateral (Trilateral Cooperation Secretariat/TCS), pada upacara pembukaan forum tersebut.China, Jepang, dan Korsel mencakup sekitar seperlima populasi dunia dan seperempat perekonomian global. Memperkuat kerja sama trilateral merupakan misi yang diembankan kepada ketiga negara itu oleh zaman dan harapan rakyat ketiga negara, kata para peserta forum itu.Tahun ini, forum tersebut diselenggarakan bersama oleh TCS, Asosiasi Diplomasi Publik China, dan pemerintah Kota Qingdao.

Pewarta: Xinhua

Editor: Santoso

COPYRIGHT © ANTARA 2023