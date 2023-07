Xi kirim surat ucapan selamat untuk forum peradaban dan sinologi

"Pertukaran yang didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan dan saling belajar di antara peradaban yang berbeda akan memberikan kompas spiritual bagi umat manusia untuk melewati berbagai tantangan berat di masa kini dan mencapai perkembangan bersama.."

Beijing (ANTARA) - Presiden China Xi Jinping menuturkan bahwa bangsa-bangsa di seluruh dunia telah menciptakan peradaban dengan karakteristik dan simbol-simbol mereka sendiri dalam proses panjang sejarah manusia. Pertukaran yang didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan dan saling belajar di antara peradaban yang berbeda akan memberikan kompas spiritual bagi umat manusia untuk melewati berbagai tantangan berat di masa kini dan mencapai perkembangan bersama.Xi juga menekankan bahwa China bersedia untuk bekerja sama dengan semua pihak dalam mengedepankan nilai-nilai bersama seperti perdamaian, pembangunan, kesetaraan, keadilan, demokrasi, dan kebebasan, serta mengimplementasikan Inisiatif Peradaban Global (Global Civilization Initiative/GCI) untuk mengedepankan pertukaran alih-alih pengasingan, saling belajar alih-alih pertentangan, dan inklusivitas alih-alih superioritas budaya, demi memajukan peradaban manusia.Ia berharap para sinolog dari berbagai negara, sebagai utusan antara peradaban China dan peradaban lainnya, dapat melakukan lebih banyak upaya dalam mempromosikan pertukaran budaya, rasa saling pengertian, persahabatan, dan kerja sama antara China dan seluruh dunia.Dialog tentang Pertukaran dan Saling Belajar Antarperadaban ketiga dan Konferensi Sinolog Dunia pertama, yang diselenggarakan oleh Asosiasi China untuk Pemahaman Internasional (Chinese Association for International Understanding), dibuka pada Senin di Beijing, dengan mengusung tema "Melaksanakan Inisiatif Peradaban Global dan bersama-sama memajukan modernisasi" (Implement the Global Civilization Initiative and jointly promote modernization").

