Pasar gandum China stabil selama panen musim panas

Beijing (ANTARA) - Hingga 30 Juni 2023, perusahaan-perusahaan di seluruh daerah penghasil biji-bijian utama di China telah membeli sekitar 25 miliar kilogram gandum, demikian menurut data dari Administrasi Cadangan Pangan dan Strategis Nasional (National Food and Strategic Reserves Administration) China pada Senin (3/7).Harga pembelian gandum di daerah-daerah penghasil biji-bijian utama mencapai rata-rata 2,76 yuan (1 yuan = Rp2.080) per kg, kata pihak administrasi tersebut yang memperkirakan harga itu akan tetap stabil ke depannya.Meskipun kondisi meteorologi sedang buruk, China mengerahkan berbagai upaya untuk menjaga ketersediaan biji-bijian. Salah satu langkah yang diambil adalah ketika Bank Pembangunan Pertanian China (Agricultural Development Bank of China) menggelontorkan 110 miliar yuan kredit guna mendukung pembelian biji-bijian musim panas.

