Penjualan GM di AS naik 19 persen pada Q2 2023

Pada paruh pertama tahun ini, General Motors Co. menjual total 1.295.186 unit kendaraan di Amerika Serikat, termasuk 36.322 unit kendaraan listrik, naik 18 persen dibandingkan paruh pertama 2022.

Chicago (ANTARA) - General Motors Co. (GM) pada Rabu (5/7) mengumumkan bahwa perusahaan itu telah menjual 691.978 unit kendaraan, termasuk 15.652 unit kendaraan listrik (EV) di Amerika Serikat (AS) pada kuartal kedua (Q2) 2023, naik 19 persen secara tahunan (yoy).Produsen mobil yang berbasis di Detroit itu melaporkan pertumbuhan penjualan dua digit untuk semua merek pada Q2 2023. Penjualan Chevrolet naik 17 persen, Cadillac naik 15 persen, Buick naik 48 persen, dan GMC naik 18 persen.Dibandingkan dengan kuartal pertama, inventaris GM meningkat kurang dari 4 persen, dan rata-rata harga transaksinya naik 1.482 dolar AS (1 dolar AS = Rp15.013).Pada paruh pertama tahun ini, GM menjual total 1.295.186 unit kendaraan di AS, termasuk 36.322 unit EV, naik 18 persen dibandingkan paruh pertama 2022.Laporan penjualan GM melampaui ekspektasi. Menurut laporan Detroit News yang mengutip proyeksi analis Cox Automotive, GM akan mencatat peningkatan penjualan sebesar 17 persen untuk Q2 dan paruh pertama tahun ini.Stellantis NV menjual 434.648 unit kendaraan pada Q2 2023, naik 6 persen dari 408.521 unit yang terjual setahun lalu.Detroit News juga menyebutkan hal itu adalah kuartal pertama penjualan Stellantis mengalami peningkatan di AS dalam dua tahun.Untuk produsen-produsen mobil lainnya, penjualan Honda Motor Co. Ltd. di AS meningkat hampir 45 persen pada Q2 2023, dan penjualan Hyundai Motor Co. di AS naik 14 persen.Penjualan global Tesla Inc. tumbuh 83 persen (yoy) pada Q2 tahun ini, lapor Detroit News.

