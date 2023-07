Produsen mobil listrik China catat penjualan kuat pada H1 2023

Beijing (ANTARA) - Beijing Electric Vehicle Co. (BJEV), anak perusahaan yang memproduksi mobil listrik dari Beijing Automotive Group Co., Ltd. (BAIC Group), menjual 35.191 unit kendaraan pada paruh pertama (H1) 2023.Jumlah itu menandai peningkatan sebesar 106,88 persen secara tahunan (year on year/yoy) selama periode tersebut, demikian disampaikan perusahaan induknya, BAIC BluePark New Energy Technology Co., Ltd.Pada Juni saja, perusahaan itu telah menjual 11.224 unit kendaraan, dibandingkan dengan 3.597 unit kendaraan yang dijual dalam periode yang sama tahun lalu.Kendati demikian, produksinya dipangkas, dengan produksi kumulatif tercatat 4.755 unit kendaraan dari Januari hingga Juni, turun 21,82 persen (yoy).

