Jumlah perjalanan kereta kargo China-Eropa naik pada H1 2023

Beijing (ANTARA) - Layanan kereta kargo China-Eropa mengalami pertumbuhan stabil pada paruh pertama (H1) tahun ini, seperti ditunjukkan data resmi pada Kamis (6/7).Jumlah layanan kereta barang China-Eropa meningkat 16 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 8.641 perjalanan selama periode Januari-Juni 2023, menurut China State Railway Group Co, Ltd. Sekitar 936.000 TEU (twenty-foot equivalent unit) barang diangkut melalui kereta kargo, meningkat 30 persen.Dengan stabilnya perdagangan luar negeri China, perusahaan tersebut mengatakan pihaknya meningkatkan kapasitas kereta, menambah rute-rute baru, menawarkan layanan yang disesuaikan, serta mengintensifkan pembangunan pelabuhan darat selama periode tersebut guna memenuhi permintaan transportasi lintas perbatasan yang kuat.Mulai beroperasi pada 2011, layanan kereta kargo China-Eropa menyediakan jalur yang aman dan andal antara Asia dan Eropa, mengangkut berbagai macam produk mulai dari produk TI dan otomotif hingga wine dan biji kopi.Per akhir Juni tahun ini, layanan kereta itu telah menjangkau 216 kota di 25 negara Eropa, dan menangani lebih dari 6,9 juta TEU barang melalui 73.000 perjalanan kereta

Penerjemah: Xinhua

Editor: Maria Rosari Dwi Putri

COPYRIGHT © ANTARA 2023