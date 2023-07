Perdagangan jasa China bertahan tumbuh dalam 5 bulan pertama 2023

Beijing (ANTARA) - Perdagangan jasa China mempertahankan pertumbuhannya dalam lima bulan pertama tahun ini, menurut data resmi pada Kamis (6/7).Perdagangan jasa negara tersebut mencapai hampir 2,61 triliun yuan (1 yuan = Rp2.078) atau sekitar 362 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp15.062) dari Januari hingga Mei 2023 atau 10,2 persen secara tahunan (year on year/yoy), menurut data dari Kementerian Perdagangan China.Perdagangan jasa padat pengetahuan atau jasa berbasis teknologi informasi naik 13,6 persen (yoy) menjadi lebih dari 1,12 triliun yuan pada periode tersebut, papar data itu.Angka tersebut mencakup 43,1 persen dari total volume perdagangan jasa negara itu atau naik 1,3 poin persentase dari periode yang sama tahun lalu.Jasa perjalanan mengalami pemulihan signifikan selama periode tersebut, dengan perdagangan di sektor ini melonjak 67 persen dari tahun sebelumnya menjadi 552,54 miliar yuan, menurut pihak kementerian.

