Xi ucapkan selamat untuk KTT Forum Aksi Global Pembangunan Bersama

Beijing (ANTARA) - Presiden China Xi Jinping menyampaikan ucapan selamat atas pelaksanaan KTT Forum Aksi Global untuk Pembangunan Bersama pertama yang diselenggarakan oleh Badan Kerja Sama Pembangunan Internasional China di Beijing, pada Senin dengan tema "Inisiatif Pembangunan Global: Gema Agenda Pembangunan dan Seruan untuk Aksi Global" (Global Development Initiative: Echo the Development Agenda and Call for Global Action)"Untuk membangun konsensus tentang kerja sama dan mempromosikan pembangunan bersama, saya telah mengusulkan Inisiatif Pembangunan Global (Global Development Initiative/GDI) guna membantu mempercepat implementasi Agenda 2030 PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan," kata Xi.Xi menekankan bahwa pembangunan merupakan tema abadi masyarakat manusia, dan pembangunan bersama merupakan jalan penting untuk membangun dunia yang lebih baik. Sebagai negara berkembang terbesar, China selalu menempatkan pembangunannya sendiri dalam konteks pembangunan manusia yang lebih luas dan menciptakan berbagai peluang baru bagi pembangunan dunia melalui pembangunannya sendiri."China akan terus meningkatkan input sumber dayanya bagi kerja sama pembangunan global, bekerja dengan komunitas internasional untuk semakin memajukan Inisiatif Pembangunan Global, dan memberikan kontribusi baru untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 PBB dan membangun komunitas dengan masa depan bersama untuk umat manusia," ujar presiden China itu.

