PwC: China akan jadi pasar film terbesar di dunia pada 2025

Beijing (ANTARA) - PwC, perusahaan jasa audit dan konsultan global pada Kamis (13/7) mengungkapkan bahwa pasar film China, yang sempat terdampak pandemi COVID-19, akan menguat pada 2023, dan memimpin dunia pada 2025.Pada 2027, pendapatan box office film di negara itu berpotensi mencapai 13,2 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp15.084), mencakup 27 persen dari pasar global, kata laporan berjudul Global Entertainment and Media Outlook 2023-2027.Laporan tersebut juga memperkirakan bahwa total pendapatan industri hiburan dan media China akan mencapai sekitar 479,9 miliar dolar AS pada 2027, dan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan selama lima tahun ke depan akan mencapai 6,1 persen, lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan global yang berada di angka 3,5 persen.Hingga 2027, ukuran pasar periklanan internet China akan mencapai 146,4 miliar dolar AS, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 9 persen, menurut PwC.China telah menjadi pasar video game dan olahraga elektronik (e-sports) terbesar di dunia, kata PwC, seraya menambahkan bahwa pendapatan industri tersebut akan mencapai 115,5 miliar dolar AS pada 2027.

Pewarta: Xinhua

Editor: Atman Ahdiat

COPYRIGHT © ANTARA 2023