ADB setujui pinjaman senilai 300 juta dolar AS untuk Bangladesh

Manila (ANTARA) - Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) pada Kamis (13/7) mengatakan mereka telah menyetujui pinjaman senilai 300 juta dolar AS (1 dolar AS = Rp15.478) untuk membantu mencapai pembangunan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan guna meningkatkan kelayakan huni di 88 kota, yang memberi manfaat bagi 7,6 juta penduduk di Bangladesh.Bank yang berbasis di Manila itu mengatakan bahwa program "Meningkatkan Tata Kelola dan Infrastruktur Perkotaan" (Improving Urban Governance and Infrastructure) bertujuan untuk memperkuat tata kelola perkotaan dan memberikan investasi modal guna meningkatkan pelayanan kota.ADB mengatakan bahwa pinjaman itu akan membantu mempersiapkan dan mengimplementasikan rencana aksi peningkatan tata kelola kota dan digitalisasi sistem pemantauan serta evaluasi.Pinjaman tersebut akan mendukung intervensi khusus untuk mempromosikan peran kepemimpinan perempuan, mengejar kesetaraan melalui alokasi anggaran untuk menangani kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan, serta mengadopsi pedoman-pedoman tentang ruang dan fasilitas publik yang tahan iklim serta inklusif secara sosial.

