Pameran Otomotif Internasional Changchun ke-20 resmi dibuka

Changchun (ANTARA) - Pameran Otomotif Internasional Changchun (Changchun International Auto Expo) ke-20 resmi dibuka pada Sabtu (15/7) di Changchun, ibu kota Provinsi Jilin, China timur laut.Sabtu itu menandai peringatan 70 tahun berdirinya produsen mobil terkemuka China FAW Group Co., Ltd. Pembangunan First Automotive Works, pabrik manufaktur otomotif pertama di China sekaligus pendahulu FAW Group, diluncurkan di Changchun pada 15 Juli 1953, menandai permulaan industri otomotif di negara tersebut.Acara yang berlangsung selama 10 hari itu menarik 151 merek dari 125 pabrikan mobil di seluruh dunia, dengan menampilkan lebih dari 1.300 kendaraan.Pameran tersebut mencakup sembilan paviliun, termasuk aula bertema FAW, aula merek independen, dan aula energi baru.Acara itu diselenggarakan bersama oleh pemerintah Kota Changchun, Asosiasi Manufaktur Mobil China, Asosiasi Dealer Mobil China, dan subdewan otomotif di bawah Dewan China untuk Promosi Perdagangan Internasional.Dalam gelaran pameran mobil tersebut, pemerintah Kota Changchun mengeluarkan serangkaian kebijakan preferensial untuk pembelian mobil, sementara peserta pameran juga meluncurkan berbagai kegiatan promosi guna merangsang konsumsi kendaraan.

