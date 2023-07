China catat peningkatan udara tercemar dalam enam bulan pertama 2023

Beijing (ANTARA) - China mencatatkan peningkatan udara yang tercemar saat densitas rata-rata PM2.5, yang merupakan indikator utama polusi udara, naik 6,2 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 34 mikrogram per meter kubik dalam enam bulan pertama tahun ini.Sebagaimana data resmi, untuk 339 kota yang dipantau oleh Kementerian Ekologi dan Lingkungan China, jumlah hari dengan kualitas udara yang baik mencapai 81,4 persen selama periode tersebut, turun 3,2 poin persentase (yoy).Densitas rata-rata PM10 naik 10,9 persen dari tahun sebelumnya menjadi 61 mikrogram per meter kubik, ungkap data dari pihak kementerian.Daerah utama untuk peningkatan kualitas udara, yakni daerah Beijing-Tianjin-Hebei beserta area-area sekitarnya, mencatatkan penurunan jumlah hari dengan kualitas udara yang baik sebesar 3,5 poin persentase ke angka 57,5 persen pada paruh pertama tahun ini.

Pewarta: Xinhua

Editor: Hanni Sofia

