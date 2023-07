KBRI Washington jajaki kerja sama ekonomi dengan NASS

“Komitmen kedua negara untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi memberikan peluang besar untuk menguatkan kemitraan strategis di berbagai bidang,"

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Washington DC menjajaki potensi kerja sama dan kolaborasi dengan Asosiasi Nasional Sekretaris Negara AS (NASS) di bidang perdagangan, bisnis dan investasi.Duta Besar RI untuk AS Rosan P. Roeslani menggarisbawahi manfaat peningkatan kerja sama Indonesia-AS yang sama-sama menganut prinsip demokrasi itu adalah untuk memajukan kepentingan nasional Indonesia.“Komitmen kedua negara untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi memberikan peluang besar untuk menguatkan kemitraan strategis di berbagai bidang," kata Rosan, dalam keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri, Minggu (16/7).Untuk itu KBRI Washington DC bekerja sama dengan Secretary of State (SoS) District of Columbia (DC), Kimberly Basset dan SoS New Jersey, Tahesha Way selaku Presiden National Association of Secretaries of States (NASS), serta Leslie Reynolds selaku Executive Director NASS untuk mengadakan resepsi memperkenalkan kuliner serta seni dan budaya Indonesia.Secretary of State (SoS) District of Columbia (DC), Kimberly Basset menyampaikan apresiasi atas perkenalan budaya Indonesia dan kontribusi aktif KBRI untuk masyarakat DC.“Kami sangat berterima kasih kepada KBRI yang selama ini sangat aktif memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat DC, khususnya partisipasi KBRI pada Embassy Adoption Program setiap tahunnya" kata Basset.Dalam resepsi tersebut KBRI mempromosikan produk unggulan UMKM seperti kopi, keripik tempe, kerajinan tangan dan mainan anak-anak, selain itu disediakan pula kuliner khas Indonesia seperti sate, gado-gado, nasi goreng dan jajanan pasar bagi para undangan yang memuji keanekaragaman kuliner Indonesia.Selain kuliner, acara tersebut juga mempromosikan seni dan budaya Indonesia dengan menampilkan Tari Pendet oleh Ni Made Wiratinin dan Tari Topeng oleh I Wayan Dibia, seorang seniman Bali yang menerima Padhma Shri Award dari Pemerintah India.NASS merupakan asosiasi perkumpulan Secretary of State dari 50 negara bagian, termasuk Dictrict of Columbia (Ibu Kota Negara) dan wilayah teritori AS. Organisasi ini memegang peranan penting dalam hal kebijakan publik di seluruh pemerintah negara bagian AS, dan merupakan asosiasi pejabat publik tertua di AS sejak terbentuk pada tahun 1904.

