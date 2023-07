Album Asia: Mengintip ibu kota India yang sedang diterpa banjir

Foto yang diabadikan pada 14 Juli 2023 ini menunjukkan sebuah jalan yang terendam banjir di samping Benteng Merah yang bersejarah di New Delhi, India. (Xinhua/Str)

Foto yang diabadikan pada 14 Juli 2023 ini menunjukkan tiga orang pria terpaksa menuntun sepeda motor saat jalan yang akan dilintasi terendam banjir di New Delhi, India. (Xinhua/Str)

Sejumlah pengendara sepeda motor melewati sebuah jalan yang terendam banjir di New Delhi, India, pada 13 Juli 2023. (Xinhua/Str)

New Delhi (ANTARA) - Setelah berhari-hari diguyur hujan lebat selama musim monsun pada musim panas ini, penduduk New Delhi, India, harus menghadapi kekacauan lalu lintas dan kesulitan untuk bepergian di lokasi-lokasi yang tergenang banjir di beberapa bagian ibu kota India itu.Ketinggian air di Sungai Yamuna, sungai yang melintasi New Delhi, masih berada di atas batas bahaya dan memecahkan rekor selama 45 tahun sehingga menimbulkan kekhawatiran akan bencana banjir, terutama di daerah-daerah dataran rendah di kota tersebut.Berikut ini sekilas gambaran kekacauan lalu lintas dan kesultan warga setempat untuk bepergian saat banjir melanda New Delhi, yang berhasil terekam lensa kamera:

