Peretas China bobol surat elektronik dubes AS

Washington (ANTARA) - Peretas China mengakses akun surat elektronik duta besar Amerika Serikat untuk China dalam operasi spionase yang diduga membocorkan setidaknya ratusan ribu surel pemerintah, lapor Wall Street Journal (WSJ), Kamis waktu setempat.Asisten Menteri Luar Negeri urusan Asia Timur, Daniel Kritenbrink, juga menjadi korban peretasan operasi spionase yang diungkap bulan ini oleh Microsoft, demikian sambung WSJ mengutip sumber.Departemen Luar Negeri enggan memberikan rincian kasus peretasan akun kedua diplomat itu, sebaliknya menyatakan investigasi sedang berjalan.Kedutaan Besar AS di China yang dipimpin Dubes Nicholas Burns, meminta Reuters memperhatikan pernyataan Menteri Luar Negeri Antony Blinken bulan ini bahwa AS telah "konsisten menegaskan kepada China dan negara-negara lain bahwa aksi apa pun yang mengincar pemerintahan AS atau perusahaan-perusahaan dan warga AS, akan membuat kami sangat khawatir dan (untuk itu) kami akan mengambil langkah balasan yang setimpal".Juru bicara Kedubes China di Washington mengatakan China menentang peretasan dan menolak spekulasi "tanpa dasar" mengenai sumber serangan siber itu."China dengan tegas menentang dan memerangi serangan siber dan pencurian siber dalam semua bentuk. Sikap ini konsisten dan jelas," kata juru bicara Liu Pengyu dalam surel balasan kepada Reuters."Mengidentifikasi sumber serangan siber adalah isu teknis yang kompleks. Kami harap pihak-pihak terkait bersikap profesional dan bertanggung jawab, daripada sekedar berspekulasi dan mengeluarkan tuduhan tanpa dasar," sambung dia.Sebelum laporan WSJ itu muncul, Kritenbrink ditanya dalam dengar pendapat di Kongres AS mengenai kebijakan terkait China, apakah dia mengesampingkan bahwa akun surel dia dan stafnya menjadi sasaran peretasan Microsoft itu."Saya tidak bisa mengomentari investigasi yang sedang digelar FBI, tapi tidak, saya tidak akan mengabaikannya," kata Kritenbrink.Microsoft pekan lalu mengatakan bahwa peretas China menyalahgunakan salah satu kunci digital mereka dan memanfaatkan kelemahan dalam kodenya untuk mencuri surel dari badan-badan pemerintah AS dan klien-klien lain.Microsoft enggan menjawab pertanyaan seputar artikel WSJ tersebut.Pembobolan itu membuat sistem keamanan Microsoft diawasi ketat.Para pejabat pemerintah dan wakil rakyat mendesak perusahaan yang berbasis di Redmond, Washington itu membeberkan audit digital level atasnya, yang disebut logging, kepada seluruh pelanggan.Microsoft menyatakan menerima semua kritik yang masuk.Pekan lalu, Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Adam Hodge mengatakan bahwa pembobolan keamanan dalam cloud Microsoft "mempengaruhi sistem rahasia", tapi tak menjelaskan hal ini."Pejabat segera menghubungi Microsoft untuk mencari sumber dan kerentanan dalam layanan cloud mereka," tambah Hodge.Departemen Luar Negeri "mendeteksi aktivitas yang ananomalis" dan "mengambil tindakan langsung untuk mengamankan sistem", kata juru bicara departemen luar negeri.

Penerjemah: Arie Novarina

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © ANTARA 2023