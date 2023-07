Otoritas Yunani sebut lansia lebih berisiko alami insiden tenggelam

"Rata-rata 350 orang per tahun kehilangan nyawa dalam insiden yang berkaitan dengan air di seluruh Yunani, dan dalam banyak kasus sebenarnya kematian yang terjadi dapat dicegah..."

Athena (ANTARA) - Mayoritas (rata-rata 80 persen per tahun) korban insiden tenggelam di Yunani adalah warga lanjut usia (lansia) berusia 60 tahun ke atas, demikian disampaikan oleh Organisasi Kesehatan Masyarakat Nasional (EODY) Yunani pada Selasa (25/7) saat peringatan Hari Pencegahan Tenggelam Sedunia.Pada 2022, sebanyak 62 persen kasus kematian di laut dilaporkan terjadi di pantai yang tidak memiliki penjaga pantai, kata EODY dalam rilis pers yang dikirim melalui surel.Rata-rata 350 orang per tahun kehilangan nyawa dalam insiden yang berkaitan dengan air di seluruh Yunani, dan dalam banyak kasus sebenarnya kematian yang terjadi dapat dicegah, kata otoritas Yunani.EODY, bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat Safe Water Sports, menjalankan kampanye kesadaran publik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang gemar berenang di laut, dengan fokus pada kalangan warga lansia, tentang cara menikmati waktu di laut dengan aman.Secara global, sekitar 236.000 orang tewas dalam insiden tenggelam setiap tahunnya, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pewarta: Xinhua

Editor: Atman Ahdiat

COPYRIGHT © ANTARA 2023