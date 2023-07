Album Asia: Menengok semarak pesta mode India Couture Week New Delhi

Seorang model memperagakan kreasi busana karya desainer India Falguni Shane Peacock dalam ajang FDCI India Couture Week 2023 di New Delhi, India, pada 25 Juli 2023. (Xinhua/Javed Dar)

New Delhi (ANTARA) - India Couture Week ke-16, yang diselenggarakan bersama oleh Fashion Design Council of India (FDCI) dan Hyundai Motor India, digelar mulai 25 Juli hingga 2 Agustus di Taj Palace Hotel di New Delhi, ibu kota India.Menampilkan koleksi dari sepuluh lebih perancang busana terkemuka, pesta mode ini dipenuhi dengan kemewahan dan keglamoran, serta memberikan penghormatan kepada warisan budaya India yang kaya dengan pakaian tradisional yang sangat indah sambil memadukannya dengan desain modern.

