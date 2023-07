Industri gim China berada di jalur pemulihan yang cepat

Shanghai (ANTARA) - Industri gim China mencatatkan rebound yang cepat pada paruh pertama (H1) 2023, dengan jumlah pengguna mencapai angka tertinggi baru sebesar 668 juta.Pendapatan penjualan pasar gim domestik China mencapai 144,3 miliar yuan (1 yuan = Rp2.110) atau sekitar 20 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp15.092) pada semester pertama, naik 22,2 persen dibandingkan periode setengah tahun sebelumnya, menurut sebuah laporan industri yang dirilis di Shanghai pada Kamis (27/7).Tren pemulihan secara keseluruhan terlihat sangat jelas, dan pasar tersebut diperkirakan akan mengalami momentum pertumbuhan yang lebih kuat pada paruh kedua tahun ini, ungkap laporan yang diterbitkan oleh Asosiasi Penerbitan Audio-video dan Digital China (China Audio-video and Digital Publishing Association).Data menunjukkan bahwa dari Januari hingga April, keinginan dan kemampuan keseluruhan pengguna gim daring di China untuk konsumsi belum pulih, dan pendapatan penjualan industri gim turun 2,39 persen secara tahunan (year on year/yoy), tetapi sejak Mei pasar tersebut mengalami pemulihan yang kuat."Industri gim China secara bertahap keluar dari keterpurukan dan menunjukkan tren pertumbuhan ke atas," kata Zhang Yijun dari asosiasi tersebut.Zhang menambahkan bahwa saat ini, pasar-pasar target utama untuk produk gim buatan dalam negeri China adalah Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, sementara penjualan juga menggeliat di pasar emerging seperti Timur Tengah, Amerika Latin, dan Asia Tenggara."Industri gim berada dalam masa transisi kritis dengan diperkenalkannya teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI)," ujar Ethan Wang, Wakil Presiden Senior Netease, yang meyakini bahwa industri gim China merekonstruksi nilainya sendiri dan merangsang dividen industri baru.Seiring dengan industri gim China yang mengalami momentum pemulihan, ChinaJoy, gala gim daring global utama, akan dibuka di Shanghai pada Jumat (28/7). Dengan area pameran seluas lebih dari 120.000 meter persegi, acara tersebut telah menarik lebih dari 500 perusahaan, menunjukkan daya tarik pasar gim China yang sangat besar.

