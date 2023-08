Lebih dari 11.000 pekerja kota Los Angeles gelar aksi mogok 24 jam

Pekerja kota mogok di depan Balai Kota Los Angeles, Amerika Serikat, Selasa (8/8/2023). (ANTARA/Xinhua)

Dalam beberapa pekan terakhir, AS mengalami lonjakan aktivitas dan aksi mogok serikat pekerja yang belum pernah terjadi sebelumnya, di saat para pekerja dari berbagai industri memilih untuk menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri.Aksi mogok kerja yang sebelumnya menjadi pemberitaan utama adalah dua aksi mogok yang sedang berlangsung, yakni aksi mogok Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), yang mewakili sekitar 160.000 aktor dan pekerja di industri pertelevisian dan perfilman, serta aksi mogok Writers Guild of America (WGA) yang mewakili sekitar 11.500 penulis naskah.