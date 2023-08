China Daratan menentang "persinggahan" Lai Ching-te di AS

China Daratan (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Urusan Taiwan Dewan Negara China Zhu Fenglian menyampaikan komentar tentang kedatangan Lai di New York, Amerika Serikat (AS) untuk "singgah"."Kami telah menyatakan sikap kami dengan jelas mengenai persinggahan Lai di AS dalam banyak kesempatan," kata Zhu.Ia menambahkan bahwa China Daratan dengan tegas menentang tindakan Lai yang merugikan Taiwan dengan meminta dukungan AS untuk agenda kemerdekaannya.Zhu menyatakan penentangan tegas terhadap segala bentuk kolusi dan dukungan AS untuk kelompok separatis "kemerdekaan Taiwan" dan kegiatan separatis mereka.Menurut Zhu, dengan menyebut dirinya "pejuang kemerdekaan Taiwan yang pragmatis", Lai bersikukuh pada posisi separatis untuk mencapai "kemerdekaan Taiwan," kata Zhu.Dengan dalih persinggahan, Zhu mengatakan bahwa Lai menjual Taiwan demi keuntungan egois untuk kemenangannya dalam pemilu lokal, yang pada akhirnya akan merusak kepentingan masyarakat Taiwan serta merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan."Perdamaian dan stabilitas lintas selat dan 'kemerdekaan Taiwan' tidak dapat disatukan layaknya air dan api," kata Zhu.Langkah-langkah yang dilakukan oleh kekuatan separatis kemerdekaan Taiwan itu bertentangan dengan keinginan dominan masyarakat Taiwan untuk memperoleh perdamaian, pembangunan, pertukaran, dan kerja sama."Pada akhirnya, mereka hanya akan menyeret Taiwan ke dalam zona perang yang berbahaya dan membawa bencana bagi rekan senegaranya di Taiwan," kata Zhu.

Pewarta: Xinhua

Editor: Sella Panduarsa Gareta

COPYRIGHT © ANTARA 2023