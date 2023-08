NASA umumkan penyedia layanan peluncuran eksperimen pemanasan Arktika

Los Angeles (ANTARA) - Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional (National Aeronautics and Space Administration/NASA) Amerika Serikat (AS) telah menunjuk Rocket Lab USA Inc., pabrikan kedirgantaraan dan penyedia layanan peluncuran yang berbasis di California, untuk menyediakan layanan peluncuran misi PREFIRE (Polar Radiant Energy in the Far-InfraRed Experiment) milik NASA.Misi itu bertujuan memberikan gambaran yang lebih akurat kepada para peneliti tentang energi yang masuk dan keluar dari Bumi, kata NASA dalam sebuah rilis pada Senin (14/8).Misi PREFIRE tersebut akan membantu menutup kesenjangan dalam pemahaman tentang berapa banyak panas Bumi yang hilang ke luar angkasa, terutama dari Arktika dan Antarktika.Analisis pengukuran PREFIRE akan menginformasikan model iklim dan es, memberikan proyeksi yang lebih baik tentang bagaimana dunia yang memanas akan memengaruhi hilangnya es di laut, melelehnya lapisan es, dan kenaikan permukaan air laut, demikian menurut NASA.

