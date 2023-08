Kanada danai produksi bahan baterai kendaraan listrik Ford

Ottawa (ANTARA) - Menteri Inovasi, Sains, dan Perindustrian Kanada François-Philippe Champagne, Kamis (17/8), mengatakan Pemerintah Kanada akan berinvestasi dalam produksi bahan baterai untuk kendaraan listrik (EV) Ford.Champagne mengungkapkan dalam sebuah rilis berita bahwa pendanaan sebesar 644 juta dolar Kanada atau setara 477 juta dolar AS dialokasikan untuk pembangunan pabrik produksi bahan baterai baru di Bécancour, Quebec.Fasilitas EcoPro CAM Canada yang bernilai lebih dari 1,2 miliar dolar Kanada itu akan dibangun oleh konsorsium bentukan Ford Motor Company serta EcoProBM dan SK On asal Korea Selatan.Fasilitas itu akan menghasilkan rata-rata 45.000 ton bahan aktif katode setiap tahunnya, yang akan memasok baterai untuk kendaraan listrik Ford di masa depan. Fasilitas itu diperkirakan akan mulai beroperasi pada paruh pertama 2026.EcoPro CAM Canada dibentuk pada Februari 2023 oleh produsen bahan katode Korea Selatan EcoPro BM Co., produsen mobil Amerika Ford Motor Company, dan produsen baterai EV Korea Selatan SK On Co.

