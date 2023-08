Kalender hukum dan politik Donald Trump

London (ANTARA) - Mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki jadwal yang padat nan rumit tahun depan, selain berusaha terpilih menjadi calon presiden dari Partai Republik untuk Pemilu 2024.Dia bakal sibuk menangkis empat peradilan pidana dan tiga peradilan perdata, yang beberapa di antaranya ada kaitannya dengan upaya dia dalam membatalkan kekalahannya pada pemilu 2020.Berikut tanggal-tanggal penting dalam jadwal hukum dan politik Trump:Debat calon presiden pertama Partai Republik. Trump sudah menyatakan tak akan mengikutinya.Tenggat waktu bagi Trump dan para terdakwa lainnya untuk memenuhi permintaan otoritas Fulton County dalam kasus pemerasan di Georgia. Mereka didakwa terlibat dalam rencana besar membalikkan kekalahan mereka dalam pemilu 2020.Debat calon presiden dari Partai Republik yang kedua. Trump kembali mengatakan tidak akan mengikuti debat ini.Awal persidangan perdata tingkat negara bagian di Manhattan, di mana Jaksa Agung New York Letitia James menuntut paling sedikit 250 juta dolar AS (sekitar Rp3,8 triliun) dari Trump, perusahaannya, dan putranya karena diduga berbohong tentang nilai asetnya, agar mendapatkan persyaratan yang lebih baik dari lembaga pemberi pinjaman dan perusahaan-perusahaan asuransi. James juga berusaha menghentikan Trump menjalankan bisnisnya di New York.Tanggal persidangan yang diusulkan Penasihat Khusus AS Jack Smith dalam kasus federal yang menuduh Trump secara ilegal berusaha membalikkan kekalahannya dalam pemilu 2020. Pengacara Trump mengusulkan tanggal persidangan April 2026.Awal pengadilan perdata di mahkamah federal di Manhattan, di mana penulis E. Jean Carroll meminta kompensasi paling sedikit 10 juta dolar AS (sekitar Rp153,3 miliar) dari Trump karena kasus defamasi. Carroll sudah memenangkan 5 juta dolar AS dari Trump untuk kasus pencemaran nama baik dan pelecehan seksual. Trump sudah mengajukan banding atas putusan itu.Kontes pencalonan presiden tingkat negara bagian dari Partai Republik dimulai dengan kaukus Iowa. New Hampshire diperkirakan menggelar pemilihan pendahuluan pertama segera setelah itu, meskipun tanggalnya belum ditetapkan.Sidang class action federal dimulai di Manhattan. Dalam kasus ini, Trump dan perusahaannya didakwa turut serta dalam skema piramida ilegal.Kaukus calon presiden Republik di Nevada.Pemilihan pendahuluan calon presiden Partai Republik di South CarolinaJaksa Fulton County Fani Willis telah mengusulkan tanggal ini sebagai tanggal dimulainya persidangan kasus pidana di Georgia. Tim Trump diperkirakan akan meminta hari persidangan dimundurkan."Super Tuesday", di mana berlangsung 14 pemilihan pendahuluan calon presiden tingkat negara bagian. Acara ini sering menjadi ajang seleksi yang memangkas jumlah calon presiden menjadi beberapa kandidat.Jadwal dimulainya persidangan pidana New York, di mana Trump didakwa memalsukan catatan bisnis untuk menutupi pembayaran uang suap kepada seorang bintang film porno sebelum pemilihan presiden 2016.Jadwal dimulainya persidangan pidana federal di Miami, di mana Trump didakwa secara tidak sah menyimpan dokumen rahasia pemerintah setelah meninggalkan jabatannya dan berbohong kepada pejabat yang berusaha menyita dokumen itu.Pemilihan pendahuluan calon presiden terakhir dijadwalkan berlangsung di lima negara bagian. Beberapa negara bagian belum menetapkan tanggal pemilihan pendahuluan atau kaukus.Konvensi Nasional Partai Republik yang menjadi ajang memilih secara resmi calon presiden pilihan partai.Hari pemungutan suara untuk Pemilu 2024.Sumber: Reuters

Penerjemah: Jafar M Sidik

Editor: Anton Santoso

COPYRIGHT © ANTARA 2023