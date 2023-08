KBRI-Hideo Tokyo gelar pameran seni budaya Indonesia

Tokyo (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo bekerja sama dengan Hideo Tokyo menggelar Pameran Seni dan Budaya Indonesia bertajuk “Exploring the Beauty of Indonesia” di Hideo Gallery, Tokyo, pada 21 Agustus – 1 September 2023.Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang Heri Akhmadi di Tokyo, Selasa, menjelaskan kegiatan itu merupakan bagian dari upaya promosi seni dan budaya Indonesia kepada masyarakat Jepang.“Ini adalah bentuk nyata kerja sama people to people di mana seluruh elemen bekerja sama secara mandiri,” katanya.Acara itu adalah bagian dari perayaan 65 tahun hubungan Indonesia-Jepang.Dia menambahkan pihaknya terus berupaya mempromosikan kekayaan seni dan budaya Indonesia agar terus melekat dan menjadi perhatian masyarakat Jepang.“Upaya ini kami lakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, di antaranya dengan Hideo Tokyo,” ujarnya.Sementara itu CEO Hideo Gallery Hideo Shimizu mengapresiasi kerja sama yang baik antara KBRI Tokyo dengan Hideo Gallery."Saya memberikan apresiasi atas kerja sama erat KBRI Tokyo dengan kami dalam penyelenggaraan acara ini. Selamat atas 65 tahun hubungan Indonesia - Jepang," kata Hideo Shimizu.Pada masa pameran tersebut, KBRI Tokyo dan Hideo Tokyo menyelenggarakan dua program khusus, yaitu pada Jumat, (25/8) pukul 17.00 – 19.30 waktu setempat, Yori Antar sebagai pemateri akan mempresentasikan keindahan Desa Wae Rebo di Pulau Flores yang memiliki struktur rumah yang unik, dikenal sebagai Mbaru Niang.Mbaru Niang dianugerahi Penghargaan Warisan Asia-Pasifik UNESCO pada 2012.Sementara itu, pada Selasa (29/8) mendatang pengunjung dapat mengikuti gelar wicara seputar Songket Minangkabau yang akan dipandu oleh pemateri Sativa Sutan Aswar.Ia juga akan mengulas kehidupan masyarakat dan para penenun Minangkabau.Dalam sesi tersebut, Sativa juga akan mempresentasikan karyanya tentang penggunaan material baru dalam pengembangan kain tenun songket sembari memamerkan koleksinya.Pameran menampilkan pula wastra batik karya seniman Jepang Fusami Ito, dan wastra tradisional Indonesia seperti Ulos Sumatera Utara koleksi dan kreasi Torang Sitorus.Instrumen musik tradisional Indonesia seperti Angklung Jawa Barat, Gamelan Bali, Saluang Minangkabau dan Sasando Nusa Tenggara Timur juga akan memeriahkan acara ini.Para pengunjung juga dapat menikmati sajian berbagai kopi khas berbagai daerah di Indonesia.Pameran “Exploring the Beauty of Indonesia” dan gelar wicara terbuka untuk umum di Galeri Hideo Jepang, 3-3-3 Akasaka Minato-ku Tokyo, mulai 22 Agustus hingga 1 September 2023.

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu

Editor: Arie Novarina

COPYRIGHT © ANTARA 2023