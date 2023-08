Konferensi perdagangan Sabuk dan Jalur Sutra akan digelar

Yinchuan (ANTARA) - Konferensi Promosi Perdagangan dan Investasi Sabuk dan Jalur Sutra akan digelar dalam Pameran China-Negara-Negara Arab (China-Arab States Expo) keenam, yang dijadwalkan berlangsung dari 21 hingga 24 September di Yinchuan, Ibu Kota Daerah Otonom Etnis Hui Ningxia, China barat laut, demikian disampaikan otoritas setempat pada Selasa (22/8).Dimulai pada 21 September, konferensi dua hari itu akan berkomitmen untuk menciptakan kondisi pertukaran dan kerja sama antara perusahaan-perusahaan China dan Arab, dengan fokus memperdalam kerja sama ekonomi dan perdagangan di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra, kata pemerintah daerah tersebut.Konferensi itu mencakup empat forum paralel, yaitu Pertemuan Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan Multinasional di Ningxia, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Inovasi dan Pengembangan E-commerce Lintas Perbatasan, Konferensi Promosi Investasi untuk Kawasan Industri Luar Negeri Negara-Negara yang Bersama-sama Mengejar Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra, dan Konferensi Kawasan Industri China-Arab Saudi (Jazan), serta Pertemuan Pencocokan (Matchmaking) Perdagangan dan Investasi di Industri-Industri Khusus.Pertama kali digelar pada 2013, Pameran China-Negara-Negara Arab telah menjadi sebuah platform penting bagi China dan negara-negara Arab untuk mempromosikan kerja sama pragmatis serta memajukan kerja sama Sabuk dan Jalur Sutra berkualitas tinggi.Selama 10 tahun terakhir, Pameran China-Negara-Negara Arab telah menarik lebih dari 400.000 partisipan dan 6.000 perusahaan dari 112 negara dan kawasan, menandatangani lebih dari 1.200 proyek kerja sama di bidang pertanian modern, teknologi tinggi, dan biomedis.China kini menjadi mitra dagang terbesar negara-negara Arab. Volume perdagangan China-Arab meningkat hampir dua kali lipat dari 2012 menjadi 431,4 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp15.326) pada tahun lalu. Sementara itu pada paruh pertama tahun ini, perdagangan antara China dan negara-negara Arab mencapai 199,9 miliar dolar AS.

