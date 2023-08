Perusahaan-perusahaan jasa boga China bukukan performa cemerlang

Beijing (ANTARA) - Banyak perusahaan jasa boga yang terdaftar di pasar saham A China mencatatkan peningkatan pertumbuhan laba pada paruh pertama (H1) tahun ini sehingga mengindikasikan kebangkitan pasar konsumsi negara tersebut.Tongqinglou Catering Co., Ltd., pemilik merek masakan Anhui yang terkenal, melaporkan laba bersih yang melonjak 589,46 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 146 juta yuan (1 yuan = Rp2.096) selama periode tersebut, sementara pendapatannya naik 45,18 persen (yoy) ke angka 1,08 miliar yuan.Quanjude, restoran bebek panggang yang telah berusia seabad, meraup laba bersih 28 juta yuan, naik 118,28 persen (yoy) sekaligus membalikkan penurunan sebelumnya.Sejak awal tahun ini, sektor jasa boga China mulai bergeliat dengan diterapkannya kebijakan prokonsumsi.China menerapkan beberapa langkah guna memaksimalkan potensi konsumsi di sektor ini, seperti meluncurkan festival kuliner, mengembangkan jalur street food khusus, dan mendorong pendirian pusat kuliner setengah jadi (semi-finished).Anjoy Foods Group Co., Ltd., produsen makanan cepat saji beku terkemuka, meraup laba bersih sebesar 735 juta yuan pada semester pertama 2023, naik 62,14 persen (yoy).Pasar jasa boga China menunjukkan tren pemulihan yang stabil tahun ini, dan momentum rebound yang kuat kemungkinan akan terus berlanjut di masa depan, menurut Capital Securities.

Pewarta: Xinhua

Editor: Santoso

