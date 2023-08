BUMN China catat peningkatan pendapatan 4,3 persen Januari-Juli 2023

Beijing (ANTARA) - Badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan induk negara China membukukan pertumbuhan pendapatan dan laba pada tujuh bulan pertama tahun ini, kata Kementerian Keuangan China pada Selasa (29/8).Total pendapatan mereka menyentuh angka 47,72 triliun yuan (1 yuan = Rp2.096) atau sekitar 6,64 triliun dolar AS (1 dolar AS = Rp15.294), naik 4,3 persen secara tahunan (year on year/yoy), sementara laba mencapai 2,73 triliun yuan, meningkat 3,9 persen dari setahun sebelumnya.Perusahaan-perusahaan tersebut membayarkan 3,44 triliun yuan dalam bentuk pajak dan biaya pada periode itu, turun 2,9 persen secara tahunan (yoy).Sementara itu, rasio aset-liabilitas BUMN tercatat 64,7 persen pada akhir Juli, ungkap kementerian tersebut.

Pewarta: Xinhua

Editor: Santoso

