Perusahaan-perusahaan China antusias ikuti pameran di luar negeri

Beijing (ANTARA) - Perusahaan-perusahaan di seluruh China sangat antusias untuk mengadakan serta mengikuti pameran perdagangan di luar negeri, dan secara umum memperluas kegiatan bisnis mereka di luar negeri, kata Dewan China untuk Promosi Perdagangan Internasional (China Council for the Promotion of International Trade/CCPIT) pada Rabu (30/8).Pada Juli, sistem promosi perdagangan nasional China menerbitkan 748 Admission Temporaire/Temporary Admission (ATA) Carnet, naik 205,28 persen secara tahunan (year on year/yoy), yang mencerminkan selalu tingginya minat perusahaan-perusahaan China terhadap pameran di luar negeri, kata juru bicara CCPIT Sun Xiao dalam sebuah konferensi pers.ATA Carnet adalah dokumen bea cukai internasional untuk ekspor-impor barang sementara. Sebanyak 505 perusahaan mengajukan permohonan pembuatan dokumen ini bulan lalu, naik 250,69 persen dari tahun sebelumnya, menurut Sun.Data CCPIT juga menunjukkan bahwa negara itu pada Juli menerbitkan lebih dari 546.200 sertifikat untuk promosi perdagangan, termasuk ATA Carnet dan Sertifikat Asal, yang menandai peningkatan 12,82 persen (yoy).

Pewarta: Xinhua

Editor: Santoso

COPYRIGHT © ANTARA 2023