Badai Idalia timbulkan kerusakan saat hantam AS

Los Angeles (ANTARA) - Badai Idalia pada Rabu (30/8) menghantam Teluk Meksiko dan mendarat di Negara Bagian Florida, Amerika Serikat (AS), menyebabkan kerusakan parah di sepanjang lintasannya.Badai Idalia, yang mendarat di Florida sebagai badai Kategori 3 pada Rabu, menjadi badai besar pertama yang memasuki Teluk Apalachee sejak pencatatan modern dimulai pada 1851, menurut kantor Layanan Cuaca Nasional AS di Tallahassee, ibu kota negara bagian tersebut.Para pejabat di Florida mengeluarkan perintah evakuasi untuk 22 wilayah di negara bagian tersebut dengan evakuasi wajib di sepanjang pesisir wilayah Big Bend, di mana area lengkung Florida yang menjulur (panhandle) bertemu dengan semenanjung tersebut, serta lokasi di mana Badai Idalia diperkirakan akan mendarat.Badai Idalia saat ini menghantam Georgia setelah melanda wilayah Big Bend di Florida.Dampak signifikan dari gelombang badai akan terus berlanjut di sepanjang pantai Teluk Florida hingga Rabu malam waktu setempat, menurut Pusat Badai Nasional AS dan Pusat Badai Pasifik Tengah.Angin yang merusak akan terjadi di lokasi pergerakan inti Badai Idalia yang melintasi wilayah selatan Georgia dan South Carolina yang berada di dalam area peringatan badai hingga Rabu malam, menurut prakiraan cuaca.Pemerintahan Biden telah mengerahkan lebih dari 1.500 personel federal dan lebih dari 540 personel tim pencarian dan penyelamatan perkotaan yang berada di lapangan, menurut Badan Manajemen Darurat Federal AS.

