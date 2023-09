Box office China pecah rekor pendapatan lebih dari 20 miliar yuan

Beijing (ANTARA) - Total pendapatan box office China melonjak ke angka 20,62 miliar yuan (1 yuan = Rp2.090) atau sekitar 2,87 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp15.237) selama liburan musim panas yang baru saja berakhir, mencetak rekor baru untuk penjualan box office musim panas di negara itu, menurut data yang dirilis oleh Administrasi Film China pada Jumat (1/9).Dari angka tertinggi 17,8 miliar yuan yang tercatat sebelum pandemi pada 2019, pendapatan box office China periode 1 Juni hingga 31 Agustus tahun ini meroket ke level baru senilai 20 miliar yuan.Jumlah penonton bioskop di seantero China pada musim panas ini mencapai 505 juta.Film-film produksi domestik mendominasi pasar film musim panas, mengantongi total pendapatan box office sebesar 18,06 miliar yuan dan menyumbang 87,58 persen dari total keseluruhan. Salah satunya, film thriller kriminal "No More Bets" memimpin tangga box office dengan total pendapatan sebesar 3,53 miliar yuan. Film itu menceritakan sekilas tentang jaringan kompleks penipuan dunia maya di luar negeri.Film dengan pendapatan tertinggi kedua hingga kelima selama periode tersebut di antaranya film thriller menegangkan "Lost in the Stars", film epik mitologi "Creation of the Gods I: Kingdom of Storms", film bertema realitas "Never Say Never", dan film animasi "Chang An".

