Hainan Airlines China catat lonjakan volume penumpang semester I 2023

Beijing (ANTARA) - Hainan Airlines Holding Co, Ltd. (Hainan Airlines), salah satu maskapai penerbangan utama di China, mencatat lonjakan jumlah penumpang dalam enam bulan pertama pada 2023.Menurut laporan pertengahan tahun perusahaan tersebut, selama periode itu, Hainan Airlines mengangkut 28,46 juta penumpang, yang mewakili lonjakan signifikan sebesar 173,9 persen dari tahun sebelumnya.Perusahaan itu juga membukukan total turnover pengangkutannya tumbuh 133,38 persen secara tahunan (yoy) menjadi 4,62 miliar ton-kilometer.Laporan itu juga mengungkapkan bahwa pendapatan operasional perusahaan mencapai lebih dari 27,63 miliar yuan atau sekitar 3,85 miliar dolar AS pada paruh pertama (H1) tahun ini.Dengan mengesampingkan dampak kerugian nilai tukar mata uang asing, Hainan Airlines mengungkapkan pihaknya mencapai profitabilitas selama periode itu.Pihak maskapai juga melaporkan pemulihan signifikan pada sejumlah rute internasionalnya, dengan data operasional utama menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa.Volume transportasi penumpang meroket 2.280,23 persen (yoy), sementara pendapatan passenger kilometer (RPK) melonjak 1.475,05 persen (yoy).Hingga 30 Agustus, Hainan Airlines tercatat telah mengoperasikan lebih dari 100 rute regional dan internasional sejak awal tahun ini, termasuk penerbangan ke 31 kota di luar China.

