Topan Haikui mendarat di wilayah China timur dan selatan

Guangzhou (ANTARA) - Topan Haikui, topan kesebelas tahun ini, mendarat di daerah pesisir Provinsi Fujian, China timur dan Provinsi Guangdong, China selatan pada Selasa (5/9), menurut otoritas setempat.Topan tersebut mendarat di daerah pesisir wilayah Dongshan, Fujian, sekitar pukul 05.20 waktu setempat dan wilayah Raoping, Guangdong, sekitar pukul 06.45 waktu setempat, membawa angin kencang masing-masing hingga 20 dan 18 meter per detik (72 dan 64,8 kilometer per jam) di dekat pusat topan, demikian menurut observatorium meteorologi Fujian dan Guangdong.Topan Haikui diperkirakan akan bergerak ke arah barat dengan kecepatan 10 hingga 15 kilometer per jam dan secara bertahap melemah, menurut observatorium meteorologi Guangdong.Topan tersebut mendarat di Pulau Taiwan pada Minggu (3/9).Menurut kantor pusat pengendalian banjir, kekeringan, dan topan Guangdong, per Senin (4/9) pukul 12.00 waktu setempat, upaya-upaya evakuasi telah tuntas di semua wilayah laut di sebelah timur Kota Huizhou di provinsi itu, dengan 27.897 kapal nelayan berlindung di pelabuhan, serta 2.139 personel penangkapan ikan, 453 pekerja pembangkit listrik tenaga bayu lepas pantai, dan 149 personel peternakan laut, semuanya kembali ke darat untuk berlindung. Semua 25 tempat wisata pantai ditutup.Selain itu, 515 kereta di Guangdong dan 23 rute penumpang laut di sebelah timur Huizhou ditangguhkan terkait pencegahan banjir dan topan. Pembelajaran tatap muka juga ditangguhkan di kota Shantou dan Chaoz

Pewarta: Xinhua

Editor: Maria Rosari Dwi Putri

