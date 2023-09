Kenaikan kasus COVID-19 picu kekhawatiran awal tahun ajaran baru di AS

Los Angeles (ANTARA) - Kasus COVID-19 baru-baru ini kembali meningkat di Amerika Serikat (AS), sehingga memunculkan kekhawatiran seputar kemungkinan bahwa sekolah-sekolah akan kembali mewajibkan penggunaan masker.Menurut laporan The Hill, lonjakan kasus COVID-19 di Texas dan Kentucky telah menyebabkan tiga distrik sekolah menangguhkan kelas tatap muka untuk sementara waktu.Di masa pascadarurat COVID-19, sekolah-sekolah tidak lagi memiliki data pengawasan komprehensif seperti yang pernah tersedia saat pandemi.Tanpa panduan khusus, keputusan mengenai langkah-langkah mitigasi COVID-19 terutama berada di tangan pimpinan distrik sekolah, yang bekerja sama dengan otoritas kesehatan setempat serta berkonsultasi dengan masyarakat, ungkap laporan tersebut.Vaksin COVID-19 yang telah diperbarui diperkirakan akan tersedia di AS pada akhir September.Komite Penasihat Praktik Imunisasi dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS dijadwalkan akan menggelar pertemuan mengenai vaksin COVID-19 pada 12 September nanti.

