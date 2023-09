AS beri paket bantuan keamanan Rp9,13 triliun untuk Ukraina

AS siap kirim tank M1 Abrams ke Ukraina

Washington (ANTARA) - Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada Kamis (7/9) mengumumkan bantuan paket keamanan senilai 600 juta dolar AS (sekitar Rp9,13 triliun) untuk Ukraina.Paket tersebut, yang merupakan bagian dari Inisiatif Keamanan Ukraina, termasuk peralatan untuk menambah pertahanan udara, artileri, amunisi, dan kemampuan lainnya milik Ukraina, kata wakil juru bicara Dephan AS Sabrina Singh pada konferensi pers.Tidak seperti otoritas penarikan presidensial, yang membolehkan Pentagon --markas besar Dephan AS-- mengirimkan peralatan ke Ukraina dari persediaannya dengan sangat cepat inisiatif keamanan ini memungkinkan AS untuk mendapatkan kemampuan dari industri atau mitranya.Menurut pernyataan Pentagon, kemampuan yang diumumkan tersebut termasuk peralatan untuk mempertahankan dan mengintegrasikan sistem pertahanan udara Ukraina, tambahan amunisi untuk Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS), peluru artileri 105mm, serta peralatan peperangan elektronik dan kontraelektronik.Sebagai tambahan, paket itu termasuk amunisi penghancur untuk membersihkan rintangan, peralatan pembersih ranjau, dukungan dan peralatan untuk berlatih, perawatan, serta aktivitas keberlanjutan."AS akan terus bekerja sama dengan para sekutu dan mitra untuk menyediakan Ukraina dengan kemampuan yang memenuhi kebutuhan medan perang segera dan kebutuhan bantuan keamanan jangka panjang,” menurut pernyataan itu.Sumber: Anadolu

