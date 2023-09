KTT G20 di India usung tema "One Earth, One Family, One Future"

New Delhi (ANTARA) - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 ke-18 akan dimulai pada Sabtu di New Delhi dengan tema "One Earth, One Family, One Future."Perdana Menteri India Narendra Modi akan menyambut para pemimpin negara, termasuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, saat mereka tiba di lokasi pada hari pertama KTT dimana para pemimpin negara ini akan berfoto bersama Modi.KTT dua hari ini akan diadakan di pusat konferensi yang baru saja diresmikan yaitu Pragati Maidan di kawasan kebudayaan Bharat Mandapam, tempat berdirinya patung Nataraja, Dewa Menari Hindu yang melambangkan energi kosmis, kreativitas, dan kekuatan.Para pemimpin G20, tanpa kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping, akan berbagi pandangan selama tiga sidang, dengan tujuan perkembangan di bidang perdagangan, iklim dan permasalahan global lainnya.Pada hari pertama, para pemimpin akan mengikuti sidang "One Earth" dan "One Family"Kemudian pada Minggu para pemimpin negara akan meletakkan karangan bunga di makam ikon India Mahatma Gandhi di New Delhi sebelum melakukan upacara penanaman pohon.Pada sidang ketiga "One Future", negara G-20 diharapkan mengadopsi Deklarasi Para Pemimpin New Delhi, yang berkomitmen untuk memprioritaskan pada apa yang dibahas dan disepakati dalam pertemuan tingkat menteri dan kelompok kerja masing-masing.G20 juga hampir mencapai kesepakatan menerima Uni Afrika, organisasi beranggotakan 55 negara sebagai anggota blok itu.Pada intinya, G20 adalah forum antar pemerintah yang fokus pada isu-isu ekonomi dari 20 negara dengan perekonomian terbesar di dunia atau 19 negara dan Uni Eropa. Forum ini memainkan peranan penting dalam membentuk dan memperkuat arsitektur global dan tata kelola pada semua masalah ekonomi internasional utama.Anggota kelompok G20 terdiri dari Argentina, Australia, Brasil, Kanada, China, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Africa Selatan, Turki, Inggris dan Amerika Serikat.Selain para anggota, pemerintah India juga mengundang kepala negara Bangladesh, Belanda, Nigeria, Mesir, Mauritius, Oman, Singapura, Spanyol dan Uni Emirat Arab.Sebagai tambahan, ada juga organisasi internasional seperti PBB, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, India juga mengundang anggota dari Aliansi Surya Internasional, Koalisi Infrastruktur Tangguh Bencana, dan Bank Pembangunan Asia sebagai tamu.Kepemimpinan G20 akan dilanjutkan oleh Brasil pada 2024 dan Afrika Selatan pada 2025.Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan

Editor: Sri Haryati

